Smatanová vydala nový album a chystá sa koncertovať

BRATISLAVA - Speváčka Zuzana Smatanová práve vydala nový album s názvom Svet mi stúpil na nohu. Na CD je 13 skladieb v slovenčine i angličtine. Dvadsaťjedenročná speváčka, ktorá je aj výbornou gitaristkou, je autorkou všetkých textov a hudby.

12. okt 2005 o 10:00

Svoj v poradí už druhý album pokrstí 28. októbra v bratislavskom Bastion Pube a podporí ho následným turné. Predtým však zamieri do Česka, kde bude už 3. novembra spolu s kapelou hosťom koncertnej šnúry zostavy Chinaski.

"Druhý album považujem za osobnejší, pretože som sa prostredníctvom slovenských textov viac otvorila poslucháčom," povedala Smatanová, ktorú hudobní akademici zvolili minulý rok za speváčku roku. "Skladanie je pre mňa niečo ako psychohygiena. Je to jedna z vecí, ktoré ma hádam nikdy neopustia. Rada dávam na papier to, čo ma oslovuje. Navyše som zistila, že je pre mňa zaujímavé skladať pesničky v slovenčine, pretože sa s nimi musím hrať a používať tie správne slová, aby som vyjadrila to, čo vyjadriť chcem," dodala. (čtk)