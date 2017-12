Dolly Partonová nevyhrala súťaž vlastných napodobenín

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - Country speváčka Dolly Partonová si zrejme myslela, že samu seba dokáže imitovať zo všetkých najlepšie, no mýlila sa. Neohlásene sa totiž objavila na imitátorskej súťaži, ...

12. okt 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - Country speváčka Dolly Partonová si zrejme myslela, že samu seba dokáže imitovať zo všetkých najlepšie, no mýlila sa. Neohlásene sa totiž objavila na imitátorskej súťaži, kde sa záujemkyne predháňali, ktorá Dolly stvárni čo najvernejšie. Pravá Dolly sa zapísala do súťaže na Santa Monica Boulevard v Los Angeles, no nevyhrala ju. "Neviem, či to vedeli alebo nie a či to bol iba žart. Organizátori sú zrejme zvyknutí vídať mnoho mojich napodobňovateľov," povedala populárna speváčka. "Postavila som sa do radu a vyhral niekto iný. Nemyslím, že by vedeli, že som to bola skutočne ja."