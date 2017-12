Divadlo sa začalo, porota vyberá semifinalistov

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - V priestoroch Slovenskej televízie sa dnes zhromaždilo 111 nádejných spevákov, ktorí sa uchádzajú o titul druhej slovenskej SuperStar. Začala sa tak časť súťaže, ktorá ...

12. okt 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - V priestoroch Slovenskej televízie sa dnes zhromaždilo 111 nádejných spevákov, ktorí sa uchádzajú o titul druhej slovenskej SuperStar. Začala sa tak časť súťaže, ktorá nesie názov divadlo. Zo stojedenástky uchádzačov postúpi do semifinále 40 najlepších. Tento rok však súťažiaci dostanú aj Druhú šancu. V rámci nej postúpia ďalej ďalší dvaja z 32 ľudí, ktorí zostali zo semifinále. V hre však zostáva aj Divoká karta. V týchto chvíľach už všetci postupne predstupujú pred porotu v zložení: Laco Lučenič, Paľo Habera, Jana Hubinská a Julo Viršík. Atmosféra začala hustnúť po desiatej hodine, keď do štúdia postupne smerovali kroky prvých súťažiacich. Hlasy si rozcvičovali nielen na chodbách televízie, ale ako vlani aj na toaletách. Jednou z najspievanejších skladieb dnes určite bude pieseň od kapely Tublatanka Dnes mám rande so svojim mestom, ktorú musia odspievať všetci chlapci. Dievčatá zasa dostali za domácu úlohu naučiť sa skladbu od hudobného zoskupenia G8 Vráť trochu lásky medzi nás. Keďže obe patrili medzi popredné slovenské hity, s textom by súťažiaci nemali mať problém. Obe sú melodické, no mnohí z potenciálnych finalistov sa sťažovali, že nie sú vhodné pre ich typ hlasu. "Budem spievať Run Away Train, ale musíme spievať aj Dnes mám rande so svojim mestom. Niektoré tóny sú ale také vysoké, že ja ich so svojim hlbokým hlasom veľmi nezvládam," povedal pre agentúru SITA Rastislav Král zo Zvolena.