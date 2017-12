Mene Suvari jej vzhľad v kariére veľmi nepomáha

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - Hollywoodsku herečku a hviezdu filmov Americká krása či Prci, prci, prcičky Menu Suvari už údajne rozčuľuje, keď si ľudia na základe jej nevinného zjavu myslia, že jej ...

12. okt 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - Hollywoodsku herečku a hviezdu filmov Americká krása či Prci, prci, prcičky Menu Suvari už údajne rozčuľuje, keď si ľudia na základe jej nevinného zjavu myslia, že jej osobnosť nemá hĺbku. Táto útla blondína musela niekoľko rokov v Hollywoode dokazovať, že naozaj má talent a že sa nehodí do všetkých rolí, ktoré jej kedy filmári ponúkli. "To, že vyzerám tak nevinne mi v živote robilo iba problémy. Necítim sa tak, ako sa na mňa ľudia dívajú, takže je to pre mňa výzva. Som malá, mám veľké modré oči, tak si ľudia myslia, že som mladá a ľahkomyseľná. No vo mne je toho oveľa viac," povedala 26-ročná herečka. "Niektorých ľudí výber mojich rolí prekvapil, pretože si mysleli, že na niečo také nemám."