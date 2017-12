Daniel Radcliffe má strach z nahoty

12. okt 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 12. októbra (SITA) - Herecká hviezda Daniel Radcliffe sa priznal, že má obavy zo scén vo filme Harry Poter a ohnivá čaša, v ktorých sa má objaviť nahý. Bude to pre 16-ročného herca prvýkrát, čo sa objaví nahý vo filme. Ako sám povedal, hrozí sa okamihu, keď to bude pozerať v kine. Čarodejníka diváci uvidia ako sa sprchuje a zároveň sa snaží rozlúštiť záhadu, ktorá by mu pomohla v čarodejníckom súboji. "V skutočnosti ma nie je veľmi vidieť, pretože v scéne so sprchou mám na sebe župan. Ale pod ním som prakticky nahý," uviedol herec na internetovej stránke danradcliffe.com.