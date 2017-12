George Clooney obhajuje slobodu prejavu

13. okt 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Kým hollywoodske herečky ako Reese Witherspoonová, či Cameron Diazová otvorene bojujú proti paparazom, herec a režisér George Clooney verí, že práve takýmto správaním sú zlým príkladom v boji s otravnými novinármi. Clooney, ktorý je synom silného zástancu slobody prejavu Nicka Clooneyho, je šťastný, ak môže paparazov ignorovať, aj keď ho prenasledujú na každom kroku. "Títo chlapíci môžu byť ozajstní blázni. Nesnažia sa ma prichytiť pri tom ako robím hlúposti. Oni sa snažia urobiť fotografie, vďaka ktorým by si mohli vymyslieť, že robím niečo hlúpe," povedal herec. "Kedykoľvek sú vás schopní zastaviť a opýtať sa, čo za tučnú priateľku to sprevádzate. Vtedy sa snažím zachovať chladnú hlavu, pretože by som vybuchol zakaždým, ako sa ma niekto niečo spýta. Ako zástanca slobody prejavu to podporujem. Na druhej strane by sme takéto hlúpe praktiky mali nejako obmedziť, pretože so slobodou prejavu nemajú nič spoločné."