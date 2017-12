História násilia s V. Mortensenom čoskoro v slovenských kinách

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Do slovenských kín sa onedlho dostane výnimočný film režiséra Davida Cronenberga - História násilia.

13. okt 2005 o 11:00 SITA

Film v hlavnej úlohe s Viggom Mortensenom uvedú slovenské kiná 3. novembra. Scenár k filmu napísal Josh Olson, a kameru mal na starosti Peter Suschitzky. Ten v minulosti pracoval aj na filme Muž so železnou maskou s Leonardom DiCapriom a filme Mars útočí! Hudbu k filmu skomponoval Howard Shore, ktorý má na svojom konte aj hudbu k veľkofilmom Letec a Pán prsteňov. Okrem Mortensena známeho z Pána prsteňov a Dokonalej vraždy, vo filme hrajú aj Maria Bellová zo snímky Mesto hriechu, či Odplata. Pri natáčaní sa s nimi na jednom pľaci stretol aj William Hurt z filmov Syriana a Osada a Ed Harris, ktorého preslávila najmä rola vo filme Čistá duša.

Viggo Mortensen si zahral Toma Salla, ktorý žije šťastný a pokojný život so svojou ženou Edie (Maria Bellová) a ich dvoma deťmi v malom mestečku v Indiane. Jedného dňa Tom vo svojej reštaurácii prekazí pokus o lúpež, v sebaobrane zabije dvoch hľadaných zločincov a jeho idylický život sa od základov otrasie. Tomovo hrdinstvo priláka pozornosť médii a on sa ocitne vo svetlách reflektorov. Snaží sa vrátiť späť k svojmu jednoduchému a obyčajnému životu, no cesta späť neexistuje. V jeho živote sa navyše objaví záhadný muž (Ed Harris), ktorý tvrdí, že mu Tom v minulosti ublížil. Okrem tajomného muža sa musí Tom s manželkou vyrovnať aj so svojím vzájomným vzťahom, ktorý sa pod vplyvom okolností začne pomaly rúcať.