Charlize Theronová tvrdí, že manželstvo nie je pre ňu

13. okt 2005 o 18:25 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA/AP) - Hollywoodska hviezda Charlize Theronová tvrdí, že manželstvo nie je pre ňu. Napriek tomu by sa však rada jedného dňa stala matkou. Počas interview pre internetový server Access Hollywood 30-ročná herečka uviedla, že z ľudí, ktorí sa chcú zosobášiť, je šťastná. Nezabudla však dodať, že toto nie je jej prípad.

"So svojim vzťahom so Stuartom Townsendom som spokojná. Rada by som mala aj deti," uviedla Theronová, ktorá v roku 2003 získala Oscara za snímku Monštrum. Jej nový film North Country by sa v kinách mal objaviť 21. októbra.