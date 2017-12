Chlapec z kostolného zboru - talentovaný Usher Raymond IV

13. okt 2005 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Hudobník Usher Raymond IV sa narodil 14. októbra 1978 v mestečku Chattanooga na juhovýchode Spojených štátov, v Tennessee. Priatelia mu ale nepovedia ináč ako Big Ush, či Big Tyme. Spievať začal, keď mal iba šesť rokov. Jeho matka a vedúca tamojšieho kostolného zboru Jonnetta Pattonová si želala, aby sa stal jeho členom. Pattonová vychovávala malého Ushera, spolu s bratom Jamesom ako slobodná matka. Keď mal Usher dvanásť rokov, rodina sa presťahovala do Atlanty v štáte Georgia. Usher sa stal známym, už keď bol tínedžer. Šťastie pokúšal v mnohých lokálnych speváckych súťažiach a matka začala jeho kariéru zastrešovať z pozície manažérky. V roku 1992 si ho všimol Bryant Reid, brat Antonia Reida, známeho producenta štýlu R&B a spoluprezidenta nahrávacej spoločnosti LaFace Records. Bryant zabezpečil, aby sa Usher stretol s jeho bratom, ktorého napokon jeho hlas uchvátil. Antonio Reid mu onedlho navrhol spoluprácu. Usher sa dostal do skutočného nahrávacieho štúdia, o akom iba dlho sníval a začal nahrávať svoj debutový album s titulom Usher. Nosič dokončil v roku 1994. Nachádza sa na ňom jeden z prvých Usherových hitov - skladba Think of You. Keďže mal vtedy iba štrnásť rokov a jeho hlas čiastočne preskakoval, skladby museli v štúdiu trošku upraviť.

Keď Usher zložil prvú skúšku dospelosti a zmaturoval, znova sa zavrel do štúdia a naspieval album My Way. Ten sa na americký trh dostal v októbri roku 1997. Veľkým hitom z tohto albumu sa stala napríklad pieseň You Make Me Wanna. Hudobne skladbu náramne precítil a aj tí najväčší kritici zostali iba v tichosti počúvať. Okamžite sa z nej stala najhranejšia R&B skladba a istý čas sa pohybovala na druhom mieste v hravosti, hneď za Sviečkou vo vetre (Candle in the Wind) od Eltona Johna. Úspech jeho druhého albumu naznačil, akým smerom sa bude mladík uberať a že si získal srdcia mnohých fanúšikov. V tom čase si už texty k piesňam písal viac-menej sám. Na albume My Way ich bolo dokonca deväť. Zvyšné štyri texty mu pomohli napísať členovia formácie Babyface, legenda R&B Teddy Riley, a producent Dupri. Ich priateľstvo sa prehĺbilo hlavne v čase, keď spevák u Dupriho počas nahrávania albumu žil pol roka. My Way zaznamenal onedlho ďalší úspech. Skladba Nice & Slow mu zabezpečila istú pozíciu v smotánke R&B spevákov. Ushera si hudobní kritici uctili v roku 1997, keď vyhral ocenenie Soul Train Award v kategórii Najlepší R&B spevák za skladbu You Make Me Wanna. Okrem toho získal aj nomináciu na cenu Grammy. Hudobník sa smutne preslávil aj svojím omylom omylov počas udeľovania ocenenia Album roku. Na pódiu mal vtedy privítať kolegu Boba Dylana a v priamom prenose mu zmenil krstné meno na "Bill". Televízni diváci aj obecenstvo boli ale k nemu zhovievaví a chybu mu prepáčili.

Usher sa preslávil aj ako jedna z postáv televízneho seriálu Moesha z roku 1996. Objavil sa v niekoľkých častiach v úlohe Jeremyho Davisa. Mladík sa ale najviac koncentruje na hudbu a herectvu sa zatiaľ neplánuje venovať aktívnejšie.

V roku 1999 ho časopis Teen People Magazine zvolil za jednu z najsexy hviezd do 21 rokov. O dva roky neskôr sa zamiloval do

Rozondy "Chilli" Thomasovej z R&B kapely TLC. Po troch rokoch sa ale dvojica rozišla. "Páčia sa mi ženy, ktoré sa o seba starajú, pretože to veľa povie o tom, ako by sa žena starala o mňa," povedal na adresu žien, no zdá sa, že na tú pravú ešte stále čaká.

Rok 2000 znamenal pre neho návrat na hudobnú scénu. Album All About U okamžite zabodoval a o rok neskôr sa do predaja dostal aj jeho ďalší album - 8701. V roku 2004 mu vyšiel v poradí piaty album - Confessions, z ktorého sa predalo viac ako milión kópií len počas prvého týždňa predaja. Tento rok potešil fanúšikov albumom Usher and Friends, Vol. 2.

Medzi jeho najväčšie profesionálne úspechy patrí zisk dvoch sošiek Grammy. Prvú dostal v roku 2001 v kategórii Najlepšie vystúpenie speváka R&B za skladbu U Remind Me, a v tej istej kategórií dominoval aj o rok neskôr piesňou U Don't Have To Call. Zdrojom jeho príjmov ale nie je iba hudba. Usher je totiž aj spolumajiteľom basketbalového tímu Cleveland Cavaliers.