Bábiky - rockerky chcú dobyť slovenské hitparády

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Na slovenský hudobný trh sa čoskoro dostane nový rockový album Rock Angelz od bábik Bratz. Album obsahuje trinásť poprockových skladieb, no ani jedna z nich nie je naspievaná ...

13. okt 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Na slovenský hudobný trh sa čoskoro dostane nový rockový album Rock Angelz od bábik Bratz. Album obsahuje trinásť poprockových skladieb, no ani jedna z nich nie je naspievaná v coververzii. Všetky skladby vznikli špeciálne pre bábiky - rockerky. Ešte pred vydaním albumu sa do rádií dostane skladba So Good a všetky slovenské televízie k nej uvedú videoklip. Album sa na pulty predajní dostane už tento mesiac a bábiky ním plánujú dobyť slovenské hitparády.

Piesne produkovala švédska spoločnosť Engine, ktorá spolupracovala aj napríklad s Britney Spearsovou, chlapčenskou skupinou Backstreet Boys alebo Lindsay Lohanovou. Okrem toho sa podpísala aj na popularite speváčky Avril Lavigne, Ashlee Simpsonovej a Pink.