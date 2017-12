Viedeň

Výstava o krásnom modrom Dunaji zaplaví múzeum

14. okt 2005 o 0:00

FOTO



Technické múzeum mesta Viedeň prezentuje výstavu pod názvom Modrá - objav Dunaja. Prehliadka je fascinujúcim putovaním po európskom veľtoku. Kultúrno-historická časť prezentácie je venovaná rieke, jej histórii, skúmaniu, vytvoreniu európskeho prieplavu, ale aj jej kultúrnemu a hospodárskemu významu pre strednú a východnú Európu.

Ťažiskom druhej časti výstavy je umelecko-fotografický pohľad, prezentujúci Dunaj ako rieku dneška, ľudí, stavby a krajinu. Na projekte s pracovným názvom Smer východ, smer západ boli na spoluprácu prizvaní renomovaní fotografi súčasnosti: Sophie Ristelhueber z Francúzska a Iosif Király z Rumunska. Vo svojich fotografiách prinášajú nie "ten známy" Dunaj, ale pohľad "malých riečnych úryvkov". Cesty ich objektívov zavedú návštevníka výstavy smerom na východ a západ, od Bukurešti do Budapešti, z Paríža do rumunskej Suliny, až tam, kde modrý Dunaj končí a začína Čierne more.

Výstava sa vyberá aj po stopách mýtov tzv. modrého Dunaja. Pojem "krásny modrý Dunaj" vznikol vďaka valčíku Johanna Straussa v roku 1867 a obletel celý svet.

Výstava v Technickom múzeu na Mariahilfer Strasse 212 je prístupná od pondelka do piatku od 9.00 do 18.00., cez víkendy od 10.00 do 18.00 až do 27. novembra.

Foto - © Sophie Ristelhueber: Fait divers 2005

Spisovateľ Nick Hornby príde na autorské čítanie

Britský spisovateľ Nick Hornby (1957), autor najpopulárnejšej knihy v Británii za rok 2001 "How to be Good" (Ako byť dobrý), majster rock and rollovej literatúry, sa predstaví viedenskému publiku premiérovo v divadle Rabenhof. Uvedie sa tu autorským čítaním pri príležitosti prvého nemeckého vydania svojho bestselleru A Long Way Down (Dlhá cesta dolu). Autor o svojom románe hovorí, že chcel napísať knihu o niečom extrémne vťahujúcom a rockujúcom a chcel zistiť, či dokáže svoje postavy vyniesť z tmy na svetlo bez toho, aby sa stal sentimentálnym a nerealistickým.

Autorského čítania sa Nick Hornby zúčastní 17. októbra v divadle Rabenhof, Rabengasse 3, o 20.00.

foto - www.mcsweeneys.net

Secesné dizajnérske skvosty Josefa Hoffmana sú na predaj

Exkluzívne kúsky mobiliáru a iných predmetov od známeho architekta a dizajnéra Josefa Hoffmanna ponúka na predajnej výstave viedenská Galéria pri Albertine. Prehliadka predstavuje výstavné zariadenie, ktoré Hoffmann vytvoril v roku 1914 pre kníhtlačiara Christopha Reissersa Söhna na veľtrh v nemeckom Lipsku. Spektrum ponúkaných originálov siaha od kovových predmetov zo striebra a mosadze až po sekretár z dubového dreva, všetky v štýle art deco.

Josef Hoffmann (1870 - 1956) sa narodil v českej Brtnici, študoval na Viedenskej akadémii výtvarného umenia. V roku 1897 osnoval spolu s ďalšími umelcami viedenskú secesiu, ktorá vyznávala individuálnu umeleckú slobodu. S Kolom Moserom založil v roku 1903 známe dielne Wiener Werkstätte, ktorých základnou myšlienkou bola remeselná precíznosť a vysoká kvalita. Wiener Werkstätte produkovala svojho času spektrum od dizajnérskeho zariadenia až po predmety dennej spotreby. K najvýznamnejším architektonickým dielam Hoffmanna patrí sanatórium v Purkersdorfe pri Viedni a palác Stoclet v Bruseli. Do svetového povedomia je zapísaný predovšetkým ako jeden z najvplyvnejších dizajnérov na počiatku minulého storočia.

Predajná výstava v Galérii pri Albertina, nám. Lobkowitzplatz je otvorená pondelok až piatok od 10.00 do 18.00, v sobotu od 10.00 do 13.00.

Jane Birkin vystúpi

na Viennale

Filmový festival Viennale vzdáva úctu speváčke a herečke Jane Birkin v podobe prehliadky jej najzaujímavejších filmov od Je t'aime moi non plus cez La Pirate až po Daddy Nostalgie.

Pri tejto príležitosti prijala Jane Birkin pozvanie a v pondelok 17. októbra o 20.30 po prvýkrát vystúpi pred viedenským publikom vo viedenskom Volkstheateri. Predstaví svoj úspešný program Arabesque. Zaspieva niektoré klasické Gainsbourgové šansóny ako Élisa, Amours Des Feintes, Fuir Le Bonheur či Baby Alone In Babylone. Svetoznáme melódie a texty odznejú v sprievode alžírskeho huslistu Djamela Benyellesa, ktorý dodáva programu arabský sound.

Lístky na koncert Jane Birkin v cene od 10 do 55 eur sú v predpredaji Viennale, vo všetkých miestach ÖTicket office a na www.oeticket.com. (vju)

HUDBA

Arena, Baumagasse 80

14. 10. Natural Bleck, Caveman Sound a Budadub o 20.00

15. 10. Schandmaul o 20.00

16. 10. Mad Sin o 20.00

17. 10. Dandy Warhols o 20.00

20. 10. Peter Pan Speedrock a R'n'R Stormtroopers o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

14. 10. Riverside Stompers o 21.00

15. 10. Burgundy Street Jazzband o 21.00

17. a 18. 10. Kenny Davern & Bernd Lhotzky Trio o 21.00

19. 10. Oscar Klein & Rockingbirds o 21.00

20. 10. Oscar Klein & Christian Plattner Quartett o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

do 15. 10. Carole Alston "Ladies, you're on!" o 21.00

16. 10. Peter Natterer Quartett o 21.00

18. a 19. 10. Tribute to Fats Waller o 21.00

20. 10. Gianmaria Testa & Gabriele Mirabassi o 21.00 hod.

Porgy & Bess, Riemergasse 11

14. 10. Anderson & Helias & Hemingway "Bassdrumbone" o 21.00

16. 10. Beefólk o 21.00

17. 10. Tony Lakatos Sextet / Steve Wilson & Gerard Presencer & "Sachi" Trio o 21.00

18. 10. Fuat Saka Ensemble o 21.00

20. 10. Maurice El Medioni Trio o 21.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

14. 10. 10 Jahre Heinz o 20.00

15. 10. Das Erste vom Besten o 20.00

17. 10. Royal Hunt o 20.00

18. 10. Kool Savas o 20.00

19. 10. Planet Future Festival Vol. 14 o 20.00

20. 10. The Quireboys o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

15. 10. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Ottakara a jeho koniec o 19.00 - premiéra

16. a 17. 10. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Ottakara a jeho koniec o 19.00

18. 10. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

19. 10. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Ottakara a jeho koniec o 19.00

20. 10. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

14. 10. P. Hochmair: Werther! podľa

J. W. Goetheho o 20.00

15. 10. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.00

16. 10. P. Handke: Untertagblues o 19.00

18. 10. E. Jelinek: Babel o 20.00

20. 10. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

15. 10. H. Ibsen: Nora o 19.30

16. 10. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

17. 10. G. E. Lessing: Minna von Barnheim o 19.30

19. 10. H. Ibsen: Nora o 19.30

20. 10. Th. Bernhard: Ignorant a šialenec o 19.30 - premiéra

VYBRANÉ VÝSTAVY

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 26. 10. Christian Ludwig Attersee

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. 2006 Albert Watson

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

od 18. 10. Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 31. 10. Mladá republika. Každodenné obrazy Rakúska 1945 - 1955

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Secession, Friedrichstrasse 12

do 13. 11. Angela Bulloch

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Židovské múzeum mesta Vieden, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana tvorba jednej ikony

Albertina, Albertinaplatz 1

do 15. 1. 2006 Rudolf von Alt

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

Architektonické centrum Viedeň, Museumsplatz 1

do 31. 10. 2008 - prehliadka a 3. etapa. Rakúska architektúra v 20. a 21. storočí

Pri Dunaji všetkým sčervenejú líca

Vitajte vo Viedni!

Najkrajšou voľbou, ako sa dostať sa do Dolného Rakúska, je jazda na bicykli. Teda: najprv pár kilometrov zácviku, trasa Viedeň - Bratislava znamená dostať do nôh dobrých 60 kilometrov, ktoré musíte prejsť aj nazad. Výhodou jazdy na bicykli je, že sa menej zdržíte na hraničnom priechode Berg, pretože sa nemusíte radiť do kolóny áut a to, že ste vlastne stále na dunajskom cyklistickom chodníku. Nehrozí, že Vás niekto prejde autom a dýchate svieži a korenistý vzduch lužných lesov.

Dôležitým predpokladom na dlhšiu cestu bicyklom je aj dobrá výbava. Cestou síce naďabíte na dostatok občerstvovacích stánkov, nie vždy sú však otvorené a cenovo dostupné. Vrelo odporúčam vziať si proviant so sebou. Dôležitý je aj zámok na bicykel. Potom si môžete skočiť do výčapu po nejaký strik. V opačnom prípade sa musíte počas obedňajšej prestávky takmer "priviazať k bicyklu". Sme síce všetci čestní, ale ktovie, či sa niekto nepomýli a nenasadne na nesprávny bicykel (teda napríklad práve na ten váš).

Nemali by ste si nechať ujsť ani lužné lesy pri Hainburgu alebo pri Orthe. V Orthe bolo nedávno zriadené aj centrum národného parku, poskytujúce množstvo zaujímavých informácií.

Ak sa už blížite k Viedni, môžete zísť z dunajského cyklistického chodníka a odbočiť do blízkej chránenej krajinnej oblasti Lobau. Prakticky v meste leží tento najväčší lužný les strednej Európy, ktorý je pod prísnou ochranou.

A ak chcete vyraziť do ulíc, môžete sa z dunajskej cyklistickej cesty dostať nielen na Ringstrasse a do centra, ale aj do viedenského Prátra. Ja sám to väčšinou zvládnem len po spomínaný Orth - bez toho, aby som mal zvyšok týždňa "planúce líca". Informácie o regióne: www.auland-carnuntum.at/, www.radtouren.at/, www.wien.at

CHRISTOPH MANDL,

VIEDEŇ - BRATISLAVA

Josef Hoffmann: sedacia súprava. FOTO - INTERNET



FOTO



ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.THEAGE.COM.AU