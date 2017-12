Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

14. okt 2005 o 0:00

NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA

Ivan Hlinka - Príbeh legendy (do 30. 10. 2005, Hollareum)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY - BÍLKOVA VILA

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka (Mickiewiczova 1)

NÁRODNÁ GALÉRIA - KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE

Stála expozícia: Umenie manierizmu a baroka v Čechách a maliarska a sochárska dielňa 17. a 18. storočia v Čechách (Jiřské nám. 33)

NÁPRSTKOVO MÚZEUM

Americký klub dám - krôčik k ženskej vzdelanosti - 140. výročie založenia (do 30. 10.)

KONCERTY A KLUBY

ŠTÁTNA OPERA PRAHA

17. 10. 2005 Hana Hegerová a Daniel Bárta

KAVÁRNA NA PŮL CESTY

14. 10. Vyčůrat a spát (ska punk) o 20.00

18. 10. "Plachá témata 2005" - výstava prác z arteterapeutickej dielne Centra protidrogovej prevencie a terapie z Plzne s hudobným sprievodom o 18.00

20. 10. Jirkovo vidění (alternatíva) o 20.00

SALMOVSKÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA

14. 10. Ester Kočičková & Lubomír Nohavica o 19.30

16. 10. Z Cordoby do Solúna - španielske, sefardské a balkánske piesne. Účinkujú: K. Garcia, B. Garcia, P. Duronjič, J. Čermáková, R. Markus, J. Severin o 19.30

17. 10. Šlupkahůla - nielen blues. Účinkujú: J. Hůla, J. Š. Svěrák, P. Zimák o 19.30

18. 10. Vikýř Jaroslava Suchánka o 19.30

19. 10. Come ci, come ca alebo Vyberte si šansón. Účinkujú: E. K. Lifková a M. Dvořák, hostia: Z. S. Dvořák, P. Filip - obrazy o 19.30

20. 10. Baťa & Kalábůf něžný beat o 19.30

KAVÁRNA POD VESUVEM

14. 10. Spocený dršky

17. 10. Vernisáž výstavy Jany Haasové o 18.00

19. 10. Vernisáž Petra Zákravského - Pocta Velvet Underground o 18.00

20. 10. Nestíháme - folkové duo, hosť Disbalance

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

14. 10. Labutí jezero, balet o 20.00

15. 10. Aida, 1. premiéra, opera o 19.00

16. 10. Lucerna, činohra o 19.00

17. 10. Labutí jezero, balet o 20.00

18. 10. Aida, 2. premiéra, opera o 19.00

19. 10. Coriolanus, činohra o 19.00

20. 10. Aida, opera o 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

14. 10. Pygmalión, činohra o 19.00

15. 10. Šípková Růženka, balet o 14.30 a 18.00

16. 10. Úklady a láska, činohra o 19.00

17. 10. Romeo a Julie, činohra o 19.00

18. 10. Škola pomluv, činohra o 19.00

19. 10. Don Giovanni, opera o 19.00

20. 10. Struny podzimu, koncert o 19.30

DIVADLO ABC

14. 10. Charleyova teta o 19.00

19. 10. Sestup Orfeův o 19.00

20. 10. Únos Sabinek o 19.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

14. 10. Každý rok ve stejnou dobu o 19.00

15. 10. Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu o 19.00

16. 10. Hrdý Budžes - hosť Divadlo Příbram

17. 10. Kdes to byl/a v noci? o 19.00

18. 10. Cikáni jdou do nebe o 19.00

19. 10. Sunny Boys o 19.00

20. 10. Druhá kapitola - hosť AP-Prosper

Aneta Langerová spieva pre Svetlušku

Vo Veľkej sále Lucerny sa chcysrtá na štvrtok 20. októbra o 19.45 koncert s názvom Aneta pre Svetlušku. Patronát nad týmto benefičným podujatím drží česká speváčka Aneta Langerová. Spolu s ňou sa na pódiu predstavia aj Hana Hegerová, Lenka Dusilová a skupina Ready Kirken. Večerom bude sprevádzať Michal Horáček. Benefičný koncert je vyvrcholením tretieho ročníka zbierkového projektu Svetluška a celý jeho výťažok pôjde na pomoc nevidomým deťom. Lístky na koncert, ktoré stoja 300, 500 a 1000 českých korún, sa predávajú v Ticketpro a v pokladni Lucerny. Tá sídli na Štěpánskej 61. (saš)

S Lubošom Andrštom oslavujú všetci bývalí spoluhráči

Gitarista Luboš Andršt vystúpi v piatok 14. októbra o 20. hodine v divadle Archa. Predstaví sa tu na koncerte, ktorý je venovaný 25. výročiu založenia jeho bluesovej skupiny. Na podujatí sa tiež zúčastnia všetky osobnosti, ktoré v skupine hrali, vrátane hudobníkov Konráda, Lipu, Helešica a Hrubého. Večer bude patriť aj krstu Andrštovho nového albumu, ktorý naspieval s Reesie Davisom. Lístky na vystúpenie kúpite za 190 a 290 českých korún v pobočkách Ticketpro a v pokladni Archy, ktorú nájdete Na Poříčí 26 v Prahe 1. (saš)

V galérii Hollar na Smetanovom nábř. 6 bude 19. októbra otvorená výstava 10. festival komornej grafiky. Expozícia významných českých grafikov potrvá do 20. novembra a možno si ju pozrieť denne od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 okrem pondelka.

