Depardieu sa pobil, no neľutuje to

14. okt 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Francúzsky filmový veterán Gérard Depardieu môže čeliť obvineniu za to, že udrel do hlavy talianskeho fotografa, ktorý herca fotil na nákupoch vo Florencii spolu s tajomnou kráskou. Fotograf Dario Orlandi podal oficiálnu sťažnosť proti hercovi za to, že ho 3. októbra napadol a spôsobil mu trojdňovú práceneschopnosť. Poškodený Orlandi podal na policajnej stanici vo Florencii sťažnosť, v ktorej uviedol, že sa mu Depardieu vyhrážal, udrel ho, zranil a urazil na cti. Depardieu tri dni po incidente vyhlásil, že necíti žiadnu ľútosť nad celou vecou. "Moja hlava vypla a vyrazil som mu dva zuby. Aby som povedal pravdu, som spokojný," uviedol známy herec. Tajomná kráska, s ktorou vo Florencii nakupoval, bola jeho 30-ročná snúbenica.