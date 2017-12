Katie Holmesová odchádza zo scény

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Americká herečka Katie Holmesová sa rozhodla zavesiť herectvo na klinec. Rozhodla sa tak v súvislosti s tehotenstvom, pretože nepovažuje za vhodné, aby sa teraz namáhala.

14. okt 2005 o 15:15 SITA

Zastavila dokonca natáčanie nového filmu Dennisa Quaida Shame On You. Chce sa totiž vyhnúť akémukoľvek možnému stresu. Holmesovej herecký kolega zo seriálu Dawsonov svet Oliver Hudson pre americký časopis People prezradil, že jej rozhodnutie ho vôbec neprekvapilo. Katie totiž dobre pozná a kariéra pre ňu nie je prvoradá. "Určite by sa nerozhodla mať dieťa, keby na to nebola pripravená," povedal na jej adresu Hudson.