George Clooney verí v lásku na prvý pohľad

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Aj po rokoch neúspešných vzťahov zostáva americký herec a režisér George Clooney veľmi staromódny v oblasti lásky a citov. Herec totiž ešte stále verí v lásku na prvý pohľad.

14. okt 2005 o 18:30 SITA

Clooney, ktorého milostný život stagnuje od rozchodu s manželkou Taliou Balsamovou, i napriek všetkým neúspechom verí, že stretne lásku na prvý pohľad. Jeho rodičia sú vraj dôkazom toho, že to naozaj funguje. "Stalo sa to mojim rodičom. Hneď ako môj otec spoznal moju matku, požiadal ju o ruku. Stále sú spolu, čiže to fungovať musí," povedal herec pre stránku contactmusic.