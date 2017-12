Nový album predstaví aj na koncertoch

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Podtatranský raper Zverina vydal začiatkom mesiaca svoj debutový album Svetlo v tme. Jeho uvedenie na trh podporí aj niekoľkými koncertmi. Prvý bude v piatok 21. októbra ...

14. okt 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - Podtatranský raper Zverina vydal začiatkom mesiaca svoj debutový album Svetlo v tme. Jeho uvedenie na trh podporí aj niekoľkými koncertmi. Prvý bude v piatok 21. októbra v Trnave, o týždeň neskôr, 28. októbra sa predstaví v bratislavskom Subclube a 29. októbra v Banskej Bystrici. Nasledovať budú dva koncerty v Košiciach: 5. a 12. novembra. Miniturné uzavrie 26. novembra v Žiline. Na domácej pôde - v Poprade ale chystá len menšiu akciu. "V Poprade to bude skôr niečo také rodinné - nebude to nejaká akcia, o ktorej sa bude vedieť," prezradil Zverina a vysvetlil, že jeho rodné mesto zatiaľ hip-hopom nežije tak, ako by si predstavoval. "Je tam malá komunita, nejakých sto - stodvadsať ľudí. V Poprade stále žijú tí náckovia a kadejaké sračky a ten hip-hop tam nejako... Bude mu to tam trvať. Sú tam ľudia, ktorí sú do toho zasvätení, ale na širšie publikum si ešte budeme musieť počkať," povedal Zverina.

Na koncertoch sa jeho fanúšikovia môžu tešiť na jedného z jeho dvoch dídžejov - Jazzyho alebo Hlavolama. "Čo sa týka hypemana, zatiaľ sa to rieši, lebo hľadám niekoho, kto ku mne naozaj sedí, tak ako napríklad k Čistychovovi sedí Miky Mora. Bude musieť rapovať dobre, bude musieť rapovať rýchlo a musí dať tomu nejaký nový obzor, aby to nebola len tá Zverina, aby dal tomu nejakú šťavu, nejakú pestrosť," vyhlásil. Na albume Zverina spolupracoval s viacerými uznávaných postavami ako Čistychov, Miky Mora alebo skupinou Moja Reč. Týchto však podľa vlastných slov na koncerty pozývať nebude, ale ak sa niekde objavia, rád sa s nimi na pódiu stretne. "Nebudem ich volať, aby niekde cestovali kvôli jednému tracku, ale keď to bude v jeho meste, alebo tam bude na tom koncerte, tak určite áno," dodal.

Takmer hotový je už aj videoklip ku skladbe Pimpin Rap. "Je to taký ironický videoklip, pretože aj skladba je ironická. Je to vlastne o tom, ako si robíme srandu z toho rapového trendu. Veľa takých tých raperov sa snaží imitovať americký rap - nosia retiazky, alebo si dajú dres nejakého basketbalového tímu, za ktorý nikdy nehrali a takéto veci. Robíme si srandu, že sme ešte úplná stoka - underground, ale už sme vlastne akože strašne bohatí. Robil to Oki, ktorý je taký dvorný hip-hopový režisér na Slovensku. Točilo sa to v takých kadejakých miestach, že Mojsej-style - strašná fraška - je to otrasné, doslova je to otrasné a preto je to dobré," povedal o klipe, ktorý by sa mal už čoskoro objaviť na televíznych obrazovkách.