Sedem slovenských filmov, ktoré uvedú v Pekingu, si vyberali sami Číňania

16. okt 2005 o 18:03 TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Sedem slovenských filmov, prevažne z obdobia posledných rokov, uvidí čínske publikum v Pekingu od 17. do 23. októbra na prehliadke Týždeň slovenského filmu.

"Dramaturgiu prvej takto rozsiahlej prehliadky navrhli organizátori z čínskej strany a výber filmov prispôsobili predpokladanému diváckemu záujmu," informovala TASR Simona Nôtová-Tušerová zo SFÚ. Preto sa v programe neocitol ani jeden titul od takých tvorcov, ako je Dušan Hanák, Martin Šulík či Juraj Jakubisko. Podľa generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého dokonca pri debate o výbere filmov čínska strana navrhla cenzurovať film Martina Šulíka Záhrada. Celá hraná aj dokumentárna tvorba Dušana Hanáka však v Ázii uvedená bude, a to v Taiwane tri týždne po skončení čínskej prehliadky.

V multiplexe Beijing New Century Cinema v centre čínskej metropoly slovenská delegácia predstaví film O dve slabiky pozadu (2004) Kataríny Šulajovej. Okrem režisérky pocestuje do Číny aj rektor VŠMU Ondrej Šulaj a to ako scenárista filmu Václava Vorlíčka Sokoliar Tomáš (2000). Producent Patrik Pašš uvedie film Dážď padá na naše duše (2002) Vlada Balca. Premietnu aj Neverné hry (2003) Michaely Pavlátovej a Útek do Budína (2002) Miloslava Luthera. Zo starších titulov prehliadka ponúkne Ľalie poľné (1972) Ela Havettu a Pásla kone na betóne (1982) Štefana Uhra.

V Číne chodí do kina viac ako miliarda divákov ročne, čo je podľa Dubeckého "veľmi dôležité pre našich tvorcov v ich snahe o presadenie sa na čínskom trhu". Prehliadka sa koná pri príležitosti osláv 55. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Československom a Čínou. Zároveň je recipročným podujatím k Týždňu čínskeho filmu, ktorý sa uskutočnil v novembri 2004 v Bratislave za účasti jedenásťčlennej delegácie. Na prehliadke v Číne sa zúčastní aj generálna riaditeľka Sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzana Mistríková.