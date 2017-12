CD

nové CD na trhu

17. okt 2005 o 9:10

Sheryl Crow - Wildflower

Universal 2005

Americká rockerka vydáva už svoj šiesty radový album. Autorka superhitu All I Wanna Do tentoraz ponúka jedenásť, väčšinou pokojných pesničiek v bohatých aranžmánoch, z ktorých určite vytŕča harrisonovská melódia Where Has All The Love Gone.

Je to album bez výrazného prekvapenia. Sheryl, partnerka cyklistického superhrdinu Lance Armstronga, nie je vo forme, akú mala v čase, keď v deväťdesiatych rokoch nahrávala svoje prvé pesničky. Tí, čo si na jej pekný spev a zručné pesničky zvykli, Wildflower isto poteší.

Franz Ferdinand - You Could Have It So Much Better

Domino/Wegart 2005

Slávna škótska štvorica chce svojím druhým albumom potvrdiť, že nechce byť kapelou na jednu sezónu. Novinka je nahraná v podobnom duchu ako jeho predchodca, za ktorý Franz Ferdinand dostal v Británii minulý rok prestížnu cenu kritikov Mercury Prize.

Prvé recenzie na tento trinásťpiesňový album sú optimistické. Svedčí o tom napríklad singel Do You Want to alebo psychedelická balada Eleanor Put You Boots On.

Peshi: The Work of Art, The Art of Work

(Impersial Sounds / Artattack)

Pre švédsku speváčku a rapperku s perzskými koreňmi Peshi je album The Work of Art, The Art of Work debutovým. Na hudobnej scéne však nie je žiadnym nováčikom. Má za sebou niekoľko prestížnych kompilácií, okrem iného aj s rôznymi americkými hosťami.

Aby album vyzeral presne podľa jej vkusu, musela si založiť vlastné vydavateľstvo Impersial Sounds. "Veľké vydavateľstvá zneužívajú umelcov," povedala v nedávnom rozhovore. "Ja som vždy túžila robiť hudbu podľa seba, tak ako ju cítim. Som stále to dievčatko s veľkými snami." Veľké sny nakoniec pretavila do kompozične jednoliateho celku, ktorý sa nesie v poetických a pre hip-hop dosť nezvyčajných chill-outových polohách.

Peshi tiež prezradila, že je pre ňu dôležité, aby album pôsobil ako kniha. Fanúšikom kvalitného hip-hopu azda nezostáva nič iné, iba túto "knihu" prečítať.

(peb, tp)