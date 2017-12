Bob Dylan dnes štartuje európske turné

17. okt 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA/AFP) - Legendárny spevák a hudobný skladateľ Bob Dylan dnes vo švédskom Štokholme odštartuje svoje v poradí už 31. európske koncertné turné, ktoré skončí 27. novembra. Po koncertoch vo Švédku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku Dylan skončí svoju európsku šnúru v londýnskej Brixton Academy a dvoma koncertmi v Dubline. Európske turné prichádza iba tri mesiace potom, čo Dylan so svojou päťčlennou skupinou prebrázdil USA. Očakáva sa, že na koncertoch zaznejú tak klasiky ako napríklad Maggie's Farm a Lay, Lady, Lay, ako i materiál z posledného štúdiového albumu Love and Theft. Fanúšikovia po celom svete sa okrem aktuálnych koncertov tešia i na dokument režiséra Martina Scorseseho No Direction Home práve o Bobovi Dylanovi. Spevák okrem toho za uplynulý rok vydal dve knihy - autobiografiu Chronicles a The Bob Dylan Scrapbook, 1956-1966.