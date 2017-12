Sugababes už tri týždne na špici

17. okt 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA/Reuters) - Dievčenské trio Sugababes už tri týždne kraľuje britským hitparádam. Pieseň Push The Button sa bez menších problémov udržala na špici, pričom singel Tripping, z najnovšieho albumu Robbieho Williamsa sa umiestnil už druhý týždeň na druhom mieste. Na tretej priečke skončila pieseň Don't Cha skupiny The Pussycat Dolls, ktorú spieva newyorský raper Busta Rhymes. Írska rocková legenda U2 skončila s novým singlom All Because Of You z albumu How To Dismantle An Atomic Bomb na štvrtej pozícii. Päticu najúspešnejších skladieb Veľkej Británie uzatvára Baby Goodbye od Friday Hill.