Desmod sa chystá do Írska

Bratislava 17. októbra (TASR) - Skupina Desmod sa chystá do Írska.

17. okt 2005 o 13:23 TASR

Koncom mesiaca by mala v Dubline a Galwayi odohrať dva koncerty, na ktorých očakáva najmä účasť slovenských krajanov, ale samozrejme aj iných fanúšikov hudby. "Ideme tam doslova na víkend. V piatok priletíme a už aj hráme. Druhý koncert bude v sobotu a v nedeľu sa vraciame domov," povedal dnes pre TASR spevák a líder kapely Kuly, ktorý sa rovnako ako jeho kolegovia zo skupiny do Írska teší. Okrem koncertovania je Kuly zvedavý na samotnú krajinu, v ktorej síce nikdy nebol, no veľa o nej počul. Medzi vystúpeniami chcú Desmoďáci "okuknúť" aj vychýrené írske puby.

Na dvoch koncertoch, 28. a 29. októbra, zahrá obľúbená slovenská kapela zmes skladieb zo všetkých svojich albumov. "Budeme sa snažiť, aby to bolo čo najlepšie. Ako ale budú ľudia reagovať, je aj pre nás veľká neznáma. Slováci, ktorí sú v Írsku dlhšie, nemusia už našu hudbu poznať. Okrem toho neberieme ani svoju aparatúru. Snáď to ale dobre dopadne," uzatvára s úsmevom Kuly.