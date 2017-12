The Beatles sú Ikonami storočia

17. okt 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA/Reuters) - Britská hudobná legenda The Beatles sa podľa prieskumu denníka Variety stala najvplyvnejším zoskupením v showbiznise za posledných 100 rokov. Porazila tak i Elvisa Presleyho, Charlieho Chaplina či Mickey Mousa. Za The Beatles sa v abecednom poradí umiestnili: džezový trubkár Louis Armstrong, televízna komička Lucille Ballová, filmové legendy Humphrey Bogart, Marlon Brando, Charlie Chaplin, James Dean a Marilyn Monroe, kreslená postavička Mickey Mouse a speváci Elvis Presley a Frank Sinatra. Podľa denníka Variety The Beatles získali titul Ikony storočia, pretože boli zabávačskými osobnosťami, ktoré mali najväčší vplyv na showbiznis a svet za posledných 100 rokov. Denník zverejnil mená 100 osobností zo showbiznisu, medzi ktorými sa objavili herci, režiséri, scenáristi, hudobníci, televízni moderátori, zvieratá, komici a kreslené postavičky. Medzi kritériami, ktoré o osobnostiach rozhodovali bol aj obchodný, kreatívny, politický a sociálny vplyv na verejnosť, rovnako ako i to, či sa daná osobnosť objavila na tričkách.