Robbie Williams nebol nikdy zamilovaný

17. okt 2005 o 14:24 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Britský popový spevák Robbie Williams verejne priznal, že i napriek mnohým románikom so známymi ženami, nikdy neprežíval skutočnú lásku. Medzi ženy, ktoré prežili románik s týmto 31-ročným spevákom, možno zaradiť herečku Annu Friel alebo popovú speváčku Nicole Appleton a mnohé iné. Navzdory mnohým ženám po svojom boku však Robbie ani jednu nikdy nenazval svojou priateľkou. "Nikdy som nebol zamilovaný. Raz som k tomu bol veľmi blízko, no mal som 16. Každé ráno som sa zobudil s obrovskými očakávaniami. No nikdy som nezažil pravú a skutočnú lásku," povedal spevák pre denník Mirror. "Musím si ešte vyriešiť zopár vecí, kým začnem uvažovať nad novým vzťahom. Musím byť úplne čistý, aby som mohol prežiť dokonalý vzťah."