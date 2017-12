Vo štvrtok sa začína Minority film festival 2005

17. okt 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Premiéra poľského filmu Oskar otvorí tretí ročník nesúťažnej prehliadky filmov s tematikou menšín MINORITY FILM FESTIVAL 2005 v Bratislave. Na motívy románu Erika-Emmanuela Schmitte z prostredia detskej onkológie ho nakrútil režisér Marek Piwowski. Premiéru uvedie slovenská herečka Zuzana Kronerová. Tretí ročník festivalu sa zameral predovšetkým na celovečerné hrané a dokumentárne filmy. Hoci sú ich témy rôznorodé, prevláda pozornosť zdravotne postihnutým a deťom. Program tvoria domáce i zahraničné dokumentárne a hrané filmy o menšinách v minulosti aj súčasnosti, zoradené do minicyklov. Pod označením Menšiny vo svetovom hranom filme si diváci môžu pozrieť filmové hity ako Exil Tonyho Gatlifa (2004) odmenený na festival v Cannes Cenou za réžiu, Môj učiteľ Ibrahim (2003) s Omarom Sharifom v hlavnej úlohe, za ktorú získal francúzsku národnú cenu César, cenou EMMY vyznamenaný televízny film z produkcie HBO Normálny s Jessicou Lange, ale aj najnovšiu snímku Emira Kusturicu Život je čudo. Menšiny v slovenskom hranom filme pripomenú klasické slovenské filmy režiséra Petra Solana A pobežím až na kraj sveta (1979) a Boxer a smrť (1962), ako aj film P. Gejdoša Sýkorka (1989). Diváci budú mať možnosť uvidieť aj pásmo dokumentárnych filmov americkej televízie ABC o tom, ako zvieratá pomáhajú zdravotne postihnutým ľuďom Working Animals a usporiadatelia sľubujú i jedno filmové prekvapenie.

Súčasťou festivalu budú sprievodné podujatia, najmä tradičné koncerty hudobných skupín, orientovaných na menšinové žánre. V sobotu zahrá citarova kapela BASTYA a v nedeľu rómska kapela Lacho Drom. Koncerty sa budú konať pred kinom Mladosť na Hviezdoslavovom námestí vždy o 16:00. Za účasti verejnosti, politikov, sociológov, predstaviteľov menšín a novinárov sa v sobotu 22. októbra o 11:00 uskutoční v kine Mladosť diskusia na tému MY A TÍ DRUHÍ.

Festival, ktorý z poverenia Úradu vlády SR pripravuje Barok film v spolupráci so spoločnosťou Bioscop, Slovenským filmovým ústavom, Asociáciou slovenských filmových klubov a mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, sa bude konať od štvrtka 20. októbra do nedele 23. októbra. Vstup na všetky predstavenia v bratislavských kinách Mladosť a Tatra je voľný. Prehliadku uzavrie nový slovenský celovečerný dokumentárny film Jaroslava Vojteka My zdes o zahraničných Slovákoch, ktorí po návrate zo svojej ruskej domoviny hľadajú domov na Slovensku, informoval Miloš Ščepka.