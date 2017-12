Anistonová túži stáť na opačnej strane kamery

Los Angeles 17. októbra (TASR) - Americká herečka Jennifer Anistonová sa nedávno priznala, že by rada niečo režírovala.

17. okt 2005 o 20:46 TASR

Herečka už údajne dlhšie sníva o tom, že sa postaví na opačnú stranu kamery. "Skutočne som chcela režírovať epizódu Priateľov, ale potom sa to odložilo, lebo mi do toho prišiel film Dobré dievča," cituje ju britský bulvárny denník The Sun.

"Neviem, prečo sa to už potom nikdy nezopakovalo, ale stále to chcem. Je to niečo, o čom snívam," dodala herečka.