O Kajínkovi by mohli vzniknúť v Česku až dva filmy

17. okt 2005 o 21:07 TASR

Praha 17. októbra (TASR) Hneď dvaja českí režiséri zvučných mien, Filip Renč a Jiří Svoboda, vážne uvažujú o sfilmovaní osudov najznámejšieho českého väzňa na doživotie odsúdeného Jiřího Kajínka.

Obaja režiséri sú v rôznom štádiu príprav a predlohu chcú uchopiť rozdielne, zdá sa však, že v jednom sa zhodujú v kauze je až príliš veľa nejasností a príliš veľké podozrenie, že v prípade dvojnásobnej vraždy z roku 1993 mohli byť namočení plzenskí policajti. Skorumpovaní muži zákona minimálne manipulovali s dôkazmi.

Svoboda má už hotový scenár filmu, ktorý sa prípadom Kajínek inšpiroval a jeho producent Adam Dvořák zháňa peniaze. Mená postáv ale budú zmenené. Dielo má pracovný názov Český Monte Christo. Renč chce film nazvať výstižne A je to! Scenár ešte iba nosí v hlave, ale vopred si zaistil práva priamo od Kajínka, preto by o sponzorov nemal mať núdzu. Ako o prípravách filmov informoval server idnes, oba filmy by sa mali začať nakrúcať v roku 2007.

Filmy by mohli zaťať do živého. Podľa niektorých indícií obhajoby a záverov investigatívnych novinárov, hlavne z TV Nova, vraždu podnikateľa a jeho ochrankára nespáchal majetkový recidivista Kajínek. Skutočnými páchateľmi dvojnásobnej vraždy vymáhača Štefana Jandu a jeho ochrankára Juliána Pokoša v Plzni v roku 1993 boli byť údajne dvaja policajti.

Polícia mala s Jandom tesné kontakty, ale keď jej predstaviteľ podsvetia prerástol cez hlavu, rozhodla sa ho zbaviť. Jeden z policajtov, Jan Mikeš, dokonca údajne dlhoval Jandovi 400.000 Kč. Mikeš bol neskôr odsúdený za podvody, ale výkon trestu nenastúpil. Plzenskú políciu v tom čase viedol Ladislav Kadeřábek. Po rokoch sa vypracoval a dnes je v Prahe zástupcom šéfa českej kriminálky. V Kajínkov prospech sa doteraz angažovali už dvaja českí ministri spravodlivosti v jednom prípade minister podal sťažnosť pre porušenie zákona, v druhom sa obrátil na ústavný súd. Kajínek v roku 2002 žiadal o milosť aj u prezidenta, ale neuspel. Neuspel na prvý pokus ani so žiadosťou o preskúmanie prípadu. Po úspešnom odvolaní sa proti zamietnutiu revízie procesu mu opäť svitla šanca. Rozhodnutie o novom procese ale ešte nepadlo.

Opakovane súdne trestaný Kajínek sa stáva prípadom pre filmárov. Pre súdy je prípadom už dávno. Rovnako ako pre políciu. Každý jeho prevoz z väzenia na súdne pojednávanie je v réžii nielen justičnej stráže, ale aj elitných oddielov polície. Kukláči sú prítomní aj v súdnej sieni a Kajínek býva spútaný na rukách aj nohách. Dôvodom je obava polície, aby jej opäť neutiekol. V októbri 2000 totiž Kajínek dokázal utiecť z prísne stráženého väzenia Mírov. Polícia ho až po 40 dňoch dolapila na sídlisku v Prahe.

