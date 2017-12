Nový Zorro už má za sebou premiéru a mieri k nám

Najnovším predstaviteľom postavy Zorra na filmovom plátne sa stal opäť Antonio Banderas.

18. okt 2005 o 9:00

Antonio Banderas a Catherine Zeta-Jonesová. FOTO - MOVIEWEB



Po sedemročnej pauze sa vrátil k spolupráci s režisérom Martinom Campbellom. Voľné pokračovanie dobrodružstiev populárneho hrdinu s názvom The Legend of Zorro malo cez víkend oficiálnu premiéru. Príbeh je posadený do roku 1850, keď sa musí vydať na najnebezpečnejšiu misiu života. Jediným problémom je, sľub manželke (hrá ju Catherine Zeta-Jonesová), že sa usadí a zanechá identitu hrdinu. V hre je však veľa, dejiny môžu vyzerať inak...

V našich kinách nový "zorrovský" film uvidíte už od 27. októbra.

(kul)