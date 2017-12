Geri Halliwellová čaká dieťa

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Bývalá členka skupiny Spice Girls Geri Halliwellová sa chystá porodiť vytúžené dieťatko. Ako informoval britský denník News of the World, Geri je z tehotenstva nadšená.

18. okt 2005 o 8:30 SITA

Speváčka, ktorá v súčasnosti chodí s britským scenáristom Sachom Gervasim, vraj otehotnela neočakávane, ale veľmi sa teší na to, že bude matkou. Gerin blízky priateľ denníku tiež prezradil, že jej vzťah so Sachom momentálne prechádza veľkou krízou. Geri je však silná žena a poradí si. "Geri dospela a je pripravená na úlohu matky. Samozrejme že je nešťastná z toho, že jej vzťah so Sachom nie je práve najlepší. Myslím však, že ak má ostať s dieťaťom sama, zvládne to," dodáva.