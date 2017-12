Tublatanka bude krstiť Patriota

18. okt 2005 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Skupina Tublatanka pokrstí svoje najnovšie cédečko Patriot v piatok 4. novembra o 20:00 v bratislavskom hudobnom klube Babylon. Krst bude spojený s koncertom a úlohy krstného otca sa ujme bubeník a spoluzakladateľ skupiny Ďuro Černý. Ten s Tublatankou hral celých desať rokov a je podpísaný pod siedmimi albumami kapely. Tublatanku opustil v roku 1996.

Koncert a krst bol pôvodne plánovaný skôr, ale smutné udalosti, ktoré členov kapely postretli, ich prinútili zmeniť dátum na neskorší termín. V piaty septembrový deň havaroval basgitarista skupiny Juraj Topor so svojou dcérou na motorke. Topor skončil vinou nedbanlivého vodiča automobilu so zlomeninami na nohe, jeho dcéru Timeu previezli helikoptérou do nemocnice s krvácaním do mozgu. Jej liečba bude trvať dlhšie, ale trvalé následky jej pravdepodobne nehrozia. O štyri dni neskôr náhle zomrela na mozgovú mŕtvicu mama frontmana kapely Maťa Ďurindu Margita.

Skupina k albumu pripravila videoklip ku skladbe Pieseň pre Doda, ktorú nahrali na pamiatku zosnulému ex-členovi Dodovi Dubánovi. Ten vo videoklipe účinkuje tiež, aj keď zábery pochádzajú z archívu kapely. Vznikli v Thajsku v roku 2001. Videoklip je v poradí druhý k ich aktuálnemu albumu Patriot.