Janko Kuric chystá spolu s Vidiekom nový album

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Populárny slovenský spevák Janko Kuric chystá už začiatkom roka 2006 nový album. "O novom CD môžem prezradiť iba toľko, že by malo byť veľmi živelné, veľmi také neakademické ...

18. okt 2005 o 10:25 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Populárny slovenský spevák Janko Kuric chystá už začiatkom roka 2006 nový album. "O novom CD môžem prezradiť iba toľko, že by malo byť veľmi živelné, veľmi také neakademické a plné emócií," prezradil Kuric v rozhovore pre agentúru SITA. Spolu so skupinou Vidiek sa podľa neho nechali inšpirovať koncertmi. "Zistil som, že sme dobrí vtedy, keď hráme pred publikom, keď hráme spontánne a necháme sa uniesť. Dúfam, že na novom CD to bude cítiť a preto to aj nechceme robiť nejako obzvlášť v štúdiu, ale chceme mať svojich priateľov pri nahrávaní nech nám morálne pomáhajú." Na otázku, či plánuje nahrať s niekým duet odpovedal, že zatiaľ síce nemá nikoho na sto percent vytipovaného, no "keď ho nenájdem nevadí, ja si to viem zaspievať aj sám."

ml;bl;dm