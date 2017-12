Sylvester Stallone pripraví film Rocky VI

18. okt 2005 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA/AP) – Hollywoodsky herec Sylvester Stallone si opäť zopakuje jednu zo svojich najúspešnejších filmových úloh, pretože ako povedal, 15 rokov od filmu Rocky V, si naplánoval šieste pokračovanie tejto série. Tento 59-ročný herec k filmu napíše scenár a bude ho i režírovať. Ako povedal pre denník Daily Variety, natáčať by sa malo začať na budúci rok vo Filadelfii a Las Vegas. Stallone uviedol, že film bude o starnúcom boxovom šampiónovi Rockym Balboa, ktorý medzičasom ovdovel a chystá sa opäť do ringu. "Vpíšem do toho mnoho svojich pocitov, ktoré sú podobné pocitom ľudí, ktorí chcú napísať poslednú kapitolu svojho života," povedal herec. Ako dodal prezident produkčnej spoločnosti Metro-Goldwyn-Mayer Dan Taylor, nový film sa bude zameriavať viac na charakterovú postavu Rockyho než na box. Zatiaľ nie je isté, či sa v projekte objaví i herečka Talia Shire, ktorá v prvých piatich častiach stvárnila Rockyho manželku Adrian.