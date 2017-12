Jana Hubinská vystavuje fotky z Afriky

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Herečka, speváčka a najnovšie aj členka poroty SuperStar Jana Hubinská v pondelok otvorila výstavu najlepších amatérskych digitálnych fotografii Očami Sony v hoteli Carlton.

18. okt 2005 o 13:30 SITA

A nielen to - na výstave má Hubinská ako špeciálny hosť osobitný panel, kde vystavuje sériu fotografií zo svojej "výpravy" po Južnej Afrike. "Afrika je kontinent, na ktorom je úžasné skutočne všetko - západy slnka, pestré farby, buš vrátane mŕtvych stromov, ktoré majú také tvrdé drevo, že odolajú zubu času aj termitom a stoja v koreňoch, až kým nezhoria. A samozrejme, pre nás Európanov je fascinujúce vidieť voľne behať zvieratá, ktoré sme zvyknutí vidieť za mrežami," povedala. Hubinská o sebe tvrdí, že do prostredia fotovýstavy zapadá. "Aj napriek tomu, že fotím veľmi rada a popri maľovaní je to moje veľké hobby, som stále fotograf-amatér. Keď som videla to množstvo dobrých fotiek na výstave, som skutočne poctená, že tu môžem vystavovať aj ja," dodala. Výstava potrvá až do polovice decembra.