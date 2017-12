Na festivale České divadlo sedem inscenácií

18. okt 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Sedem inscenácií českých divadelníkov ponúkne tento rok už 12. ročník festivalu České divadlo, ktorý sa bude konať v bratislavskom štúdiu L+S od 3. do 19. novembra. "Spája ich pocit moderného človeka, ktorý sa ocitol v tomto svete ako Robinson na pustom ostrove, pred presilou modernej techniky a rôznych vplyvov, ktoré mu zasahujú do súkromia. Spája ich pocit človeka, ktorý má čo robiť, aby si vybojoval svoje miesto, aby mohol voľne dýchať a žiť ako človek," charakterizoval inscenácie divadelník a literát Kornel Földvári, ktorý sa podieľa na príprave festivalu už od jeho začiatku. Šesť hier napísali súčasní autori, siedma je Ibsenova Nora (9. novembra), ktorú režíroval Jan Antonín Pitínsky, čo podľa Földváriho znamená, že nebude až taká dramatická, ako to Ibsen plánoval.

Jednou z pozoruhodných hier prehliadky bude podľa neho aj Manželské vraždení (6. novembra), v ktorej si diváci budú môcť vychutnať herecký súboj Jaroslava Duška a Nataše Burger. Hru zrežíroval v rámci Divadelnej spoločnosti Jana Hrušínskeho Jan Hřebejk. "Je pozoruhodná už tým, že Dušek hrá v jednej z mála hier, ktorú sám nenapísal, a má obmedzené možnosti improvizácie, čo je jeho hlavnou zbraňou," opísal hru Földvári. Upozornil tiež na čiernu komédiu s morbídnym humorom Tetička a já (11. novembra) z produkcie pražského Divadla v Řeznické, jednu z hlavných postáv v nej stvárnil Václav Postránecký.

Pražské Divadlo na zábradlí predstaví hru Victora Lodata Poslední pomazánka (13. novembra) s Pavlom Liškom, Mariou Čechovou a Jiřím Ornestom, ktorý inscenáciu aj režíroval. Milostnú drámu Trůn milosrdenství uvedie v réžii Viktora Polesného pražské divadlo Ungelt (4. novembra) a zahrajú si v nej Vilma Cibulková a Miroslav Etzler. Zuzana Bydžovská stvárni hlavnú úlohu v epizóde z konca života slávnej tanečnice Isadory Duncanovej. Hru s názvom Když tančila (10. novembra) v réžii Alice Nellis uvádza pražské Divadlo bez zábradlí. Posledným predstavením prehliadky bude inscenácia Thomasa Bernharda U cíle, zobrazujúca traumatický vzťah matky a dcéry, ktorého jediným prejavom sú už len slová a mlčanie. Predstaví sa v nej Daniela Kolářová, Vanda Hybnerová a Saša Rašilov, hru režíroval Arnošt Goldflam.

Festival sa už tradične začína výstavou, tentoraz bude prezentovať komorný súbor obrazov Evy Vlasákovej. Výstava bude sprístupnená 3. novembra vo foyer Štúdia L+S.