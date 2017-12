Věra Bílá sa presťahovala do Prešova

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Dáma, mnohými označovaná ako kráľovná rómskej hudby Věra Bílá sa presťahovala do Prešova. Vo východoslovenskom meste býva zatiaľ u svojho nového manažéra Lukáša Bartoša.

19. okt 2005 o 8:21 SITA

"Mala som tu v Prešove takú jednu akciu v divadle. Zapáčilo sa mi tu a tak som tu zostala," komentovala pre agentúru SITA svoj odchod z rodných Rokycan Bílá. Podľa nej sa tak rozhodla aj preto, že si jej 26-ročný syn František našiel nevestu: "Povedala som si, že keď sa tak stane, odídem a nech sa proste starajú. Sú to mladí ľudia. Ja som so svojim manželom od 15 rokov a vôbec sa nesťažujem. Uvoľnila som im byt, pretože sme mali jedna plus jedna. Dneska už starší nežijú s mladými."

Do budúcnosti plánuje vycestovať aj za hranice Slovenska. Zatiaľ má však nabitý program. "Odkedy som na Slovensku, tak nemám len veľa koncertov, ale aj rôznych krstín, zábav, či svadieb, na ktorých som nespievala už viac ako 20 rokov. Som rada, že mám prácu," dodala.

ml;ll;xd