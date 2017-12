Charlie Daniels získal cenu BMI Icon award

19. okt 2005 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA/AP) - Americký country hudobník Charlie Daniels, známy najmä pre svoju nezameniteľnú hru na husle či skladu The Devil Went Down to Georgia, získal cenu BMI Icon award za svoj prínos ku country hudbe. Výročné ceny BMI 2005 Country Awards sa odovzdávali v utorok a hold Charliemu Danielsovi prišli vzdať i Travis Tritt a Montgomery Gentry. Vo svojej kariére, ktorá sa začala v 70. rokoch, Daniels získal niekoľko zlatých i platinových platní za to, že predal vyše 18 miliónov albumov. Medzi jeho najznámejšie piesne patria Uneasy Rider, Long Haired Country Boy či The South's Gonna Do It Again.