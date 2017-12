Svetobežník DJ Tiësto zahrá v Bratislave

19. okt 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Už o dva týždne sa v Bratislave predstaví jeden z najžiadanejších DJ-ov na svete Tiësto. Tento 187,5 centimetra vysoký Holanďan vlastným menom Tijs Verwest zahrá v noci zo 4. na 5. novembra približne dvojhodinový set na narodeninovej párty Rádia_FM.

Hudba bola vždy jeho najväčšou vášňou a ako uvádza na svojej oficiálnej stránke www.tiesto.com, cítil potrebu podeliť sa o ňu s ostatnými ľuďmi. Tiësto začínal v rokoch 1985 až 1993 ako rezident v rôznych kluboch po Holandsku. V tomto období založil aj nahrávaciu spoločnosť Black Hole Recordings, ktorá celosvetovo vydáva nosiče s kvalitnou tanečnou hudbou. Jeho track Silence bol vôbec prvým houseovým trackom, ktorý hrali v rádiu v Severnej Amerike a osem mesiacov sa udržal v britskej Top 10. V roku 2001 rozbehol nový sublabel Magik Muzik, ktorý svet zásobuje tým najlepším z jeho produkcie a jeho obľúbenými trackmi. Ako prvé na ňom vyšli Flight 643 z roku 2001 a dlhoočakávaný Tiëstov album In My Memory. Po tom, čo sa mu podarilo vyhrať takmer každú súťaž spojenú s udeľovaním cien za tanečnú hudbu, získal v roku 2002 ocenenie ako najlepší DJ na svete podľa DJ Magazine's Top 100. Rovnako ho ocenili aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Tiësto bol zároveň prvým DJ-om na svete, ktorý vypredal štadión - ako sólo DJ hral pred 25 000 divákmi.

Rok 2003 bol pre Tiësta plný úspechov. Nyana i DVD Tiësto in concert dosiahli v jeho rodnom Holandsku zlatú predajnosť a singel Traffic bol prvou inštrumentálnou skladbou, ktorá po 23 rokoch dosiahla pozíciu jednotky v hitparáde. V tomto roku Tiësto získal tri TMF-Awards, dve holandské DJ Awards a jednu MTV Europe Music Award.

Rovnako famózne sa pre neho začal aj rok 2004 - odohral turné po Ázii a Južnej Amerike a z TMF-Awards si odniesol ocenenia ako najlepší interpret tanečnej hudby a najlepší DJ. Jeho singel Love Comes Again dobýjal jednu hitparádu za druhou po celom svete a album Just Be si vyslúžil samé pozitívne kritiky.

Najviac sa však zviditeľnil, keď prijal ponuku organizátorov letných olympijských hier 2004 v Aténach. Práve on sa staral o hudobnú produkciu počas otváracieho ceremoniálu, kde ho priamo na štadióne počúvalo 70 000 ľudí a ďalšie milióny pri televíznych obrazovkách. "Myslel som, že si zo mňa niekto robí srandu. Ale keď George a Maria prileteli do Holandska a presvedčili ma, že je to skutočne pravda, začal som sa naozaj tešiť. Okamžite mi došlo, že to je historická chvíľa pre mňa, tanečnú hudbu a samozrejme i Olympiádu," spomína. V októbri 2004 vyšiel na celom svete aj album Parade of the athletes so setmi, ktoré Tiësto odohral na ceremoniáli. Keď 28. októbra už po tretíkrát v rade získal titul najlepší DJ na svete, nikto nepochyboval, že je skutočnou osobnosťou tohto žánru. Vypredal dva holandské koncerty Tiësto In Concert a ďalší v Belgicku. Rok ukončil koncertným turné po Južnej a Severnej Amerike a špeciálnou novoročnou párty v Los Angeles.

Jeho fanynky sú do neho zbláznené až tak, že mu dávajú rôzne drahé dary - od istej Japonky dostal gramce, iná mu dala obrazy. Tiësto je ale zadaný. Jeho priateľka pracuje ako modelka a pomáha mu s výberom vhodného oblečenia.

Momentálne na neho čaká turné po Severnej Amerike, ale ešte pred tým odohrá v rámci aktuálneho turné po strednej a východnej Európe Tiësto CEE Tour 2005 pár setov na starom kontinente. Práve jeho súčasťou bude aj vystúpenie na narodeninovej párty Rádia_FM. Na svoje vystúpenia si vezme asi 100 platní a niekoľko CD. Set si podľa vlastných slov nepripravuje dopredu, ale snaží sa vždy počúvať, čo chce dav.