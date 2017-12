Ekotopfilm otvorí svoje brány už po 32. raz

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Už po 32. raz otvorí svoje brány medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm, ktorý je zameraný na všetky odvetvia hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom ...

19. okt 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Už po 32. raz otvorí svoje brány medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm, ktorý je zameraný na všetky odvetvia hospodárskych a humánnych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Festival, ktorý je od roku 1992 súťažnou prehliadkou, sa uskutoční od 24. do 28. októbra v kine Tatra, v priestoroch Hotela Tatra a Štúdiu L+S v Bratislave. Ako dnes pred novinármi uviedol generálny riaditeľ festivalu Pavol Lím, počas predchádzajúcich piatich rokov sa festival konal v bratislavskom hoteli Fórum. Po jeho zrekonštruovaní sa organizátori aj napriek dobrým vzťahom s novým manažmentom rozhodli preniesť prehliadku do menej luxusných priestorov. „Rozhodne by bolo neetické hovoriť o biede sveta a o tom, ako ľudia trpia, v päťhviezdičkovom hoteli,“ uviedol Lím. Po skončení bratislavskej časti bude festival pokračovať 8. až 10. novembra prehliadkou vybraných víťazných filmov v košickej Historickej radnici.

Do súťaže odborná komisia vybrala 100 z viac ako 200 prihlásených titulov, na festivale premietnu celkovo takmer 120 snímok z 24 krajín. Súťažné snímky bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorej predsedom je profesor Zdeněk Filip z Nemecka. Porota rozhodne o držiteľovi Grand Prix Ekotopfilm 2005, ktorá je zároveň Cenou vlády SR. Cenu udelí aj prezident Ivan Gašparovič, pod ktorého záštitou sa festival koná. Porota rozdá šesť hlavných cien a jeden z filmov ocení aj primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Už po ôsmy raz na festivale odovzdajú poctu Honour of ekotopfilm, ktorú si tento rok odnesie švajčiarsky manželský pár Serge a Nicole Roetheliovci. Podľa Líma špeciálne uznanie získajú za svoj mimoriadny výkon, ktorým upútali celý svet, keď počas piatich rokov prešli na bicykloch päť kontinentov. Ich cesta mala aj charitatívny rozmer, pretože upozornili na mnohé problémy, ako týranie detí a pod.

Súčasťou festivalu sú sprievodné podujatia, medzi nimi stretnutie so švajčiarskym manželským párom, besedy, semináre a konferencie, ktoré sa budú zaoberať aktuálnymi problémami života, ako obnova bytového fondu, bezpečnosť cestnej premávky, predchádzanie úrazom u detí a pod. Seminár Trvalo udržateľný rozvoj v SR v rokoch 2005-2010 zorganizoval Úrad vlády SR, sekcia pre európske záležitosti. Ďalším z takýchto podujatí bude panelová diskusia venovaná téme Dobrovoľné nástroje v environmentálnej politike/environmentálne manažérske systémy a environmentálne vhodné výrobky. Garantom je ministerstvo životného prostredia.