Londýnsky festival začal filmom The Constant Gardener

20. okt 2005 o 9:25 SITA

BRATISLAVA 20. októbra (SITA/AP) - Londýnsky filmový festival, ktorého 49. ročník sa začal v stredu, privítal počas svojho úvodného večera celé more hollywoodskych hviezd. Herečka Rachel Weiszová spolu so spisovateľom Johnom Le Carrem spoločne odštartovali prvé premietanie filmu The Constant Gardener, filmovú adaptáciu Le Carreho románu od brazílskeho režiséra Fernanda Meirellesa. Weiszovej herecký kolega Ralph Fiennes to na premiéru nestihol, pretože jeho let do Londýna preložili. Londýnsky filmový festival pobeží do 3. novembra, keď posledným filmom, ktorý premietnu, bude Good Night, And Good Luck od herca a režiséra Georgea Clooneyho. Medzi tým sa tu premietne 180 hraných a 130 krátkych filmov z 50 krajín sveta. Medzi najočakávanejšie patrí aj nízkorozpočtový film Stevena Soderbergha Bubble, francúzsky thriller Cache od Michaela Hanekeho a rumunský film Smrť pána Lazarescu. Na festivale sa objavia hviezdy ako Kirsten Dunstová, Susan Sarandonová, Gwyneth Paltrowová či Claire Danesová.