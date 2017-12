Fugees oslávia comeback aj v Bratislave

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Na veľký návrat skupiny Fugees sa môžu tešiť aj ich slovenskí fanúšikovia, ktorí sa už dávno zmierili s tým, že Wyclef, Lauryn a Pras sa už na jednom pódiu spoločne neobjavia.

20. okt 2005 o 15:15 SITA

Legendárna hip-hopová formácia Fugees sa totiž po deviatich rokoch rozhodla oprášiť niekdajšiu slávu a ohlasuje návrat na koncertné pódia. Absolútne hviezdy deväťdesiatych rokov zaspievajú svoje najväčšie hity 29. novembra v Bratislave.

Začiatkom roka Lauryn Hill, Wyclef Jean a Pras prekvapili svojich fanúšikov a televíznych divákov, keď sa objavili v hollywoodskom Kodak Theatre a spoločným vystúpením otvorili BET Awards 2005. Nedávno sa vynorili z jedného štúdia v New Yorku s čerstvou piesňou Take It Easy, ktorá je pilotným singlom k dlho očakávanému albumu.

Lauryn Hill a Prakazrel "Pras" Michel začali spolupracovať v roku 1990 pod názvom Tranzlator Crew. Neskôr sa k nim pridal Prasov bratanec Wyclef Jean. Debutovým albumom Blunted On Reality na seba výrazne upozornili, no svetový úspech im priniesol až druhý album The Score. Ten priniesol Fugees v roku 1996 dve ceny Grammy. Predalo sa ho viac ako 13,5 milióna nosičov po celom svete. Po tomto neočakávanom hudobnom i komerčnom úspechu sa členovia Fugees v roku 1997 prekvapivo rozhodli pre sólovú kariéru. Lauryn Hill vydala osemkrát platinový album The Miseducation of Lauryn Hill, vďaka ktorému získala v roku 1998 aj päť cien Grammy. Albumy The Carnival a The Ecleftic: 2 Sides II a Book Wyclefa Jeana tiež dosiahli platinovú predajnosť. Rešpekt si získal aj ako producent a hudobný skladateľ. Spolupracoval so Santanom, Destiny´s Child alebo Whitney Houston. Pras zasa ohromil hudobný svet v roku 1998 hitom Ghetto Superstar.

Trio Fugees sa vracia novým albumom, ktorý by mal vyjsť začiatkom roka 2006. Už 29. novembra sa ale predstavia slovenskému publiku, keď o 20:00 vystúpia v bratislavskej Incheba Aréne.