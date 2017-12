Oznámili ďalších hostí MTV EMA 2005

20. okt 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Hudobná stanica MTV oznámila mená ďalších osobností, ktoré sa 3. novembra objavia na pódiu v lisabonskom Atlantic Pavilione. K umelcom, ktorí spestria slávnostný večer svojimi vystúpeniami, sa pridajú aj The Pussycat Dolls. Do zástupu celebrít, ktoré predstavia víťazov a odovzdajú ceny, pribudli disco/electro siréna Alison Goldfrapp, herečka Brittany Murphy, latinoamerická filmová ikona Gael Garcia Bernal, hollywoodska hviezda a rocker v jednej osobe Jared Leto, dancehallový kráľ Sean Paul a Jamajčan, ktorý spojil reggae, rap a dance - Shaggy.

The Pussycat Dolls sa pridajú k Akonovi, Coldplay, Foo Fighters, Green Day, Madonne, Robbiemu Williamsovi, Shakire, System Of A Down a The Black Eyed Peas, ktorí večer okorenia svojimi jedinečnými vystúpeniami.