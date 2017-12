Unplugged Alicie Keysovej je americkou jednotkou

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Album Unplugged americkej soulovej speváčky Alicie Keysovej je jej už v poradí tretím, ktorý sa v deň uvedenia dostal na čelo amerického hudobného rebríčka Billboard 200.

Na albume sa objavili jej staršie skladby i hostia ako Common, Mos Def, Damian Marley a Adam Levine zo skupiny Maroon 5. Na druhom mieste skončil album All the Right Reasons od skupiny Nickelback, kým tretím je album Tough All Over od Garyho Allana. Hiphopová skupina Black Eyed Peas sa umiestnila na štvrtom mieste s albumom Monkey Business a päticu najúspešnejších albumov v USA uzatvára Kanye West s albumom Late Registration. Na ďalších miestach sú Ricky Martin s albumom Life, Sheryl Crowová s albumom Wildflower, The Day After od speváka Twista, All Jacked Up od Gretchena Wilsona a Let's Get It: Thug Motivation od Younga Jeezyho. Celkový predaj poklesol oproti minulému týždňu o šesť percent, keď predalo 10 miliónov nosičov.