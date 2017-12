Kapela Nocadeň natočila "šikmooký" videoklip

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Košická kapela Nocadeň natočila minulý víkend videoklip k pesničke Jackie Chan. Titulnú skladbu a aktuálny rádiový hit z najnovšieho albumu Nestrieľajte do labutí charakterizujú ...

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Košická kapela Nocadeň natočila minulý víkend videoklip k pesničke Jackie Chan. Titulnú skladbu a aktuálny rádiový hit z najnovšieho albumu Nestrieľajte do labutí charakterizujú najmä štyria mladí Ázijčania. Majú predstavovať členov kapely. Za hudobným nástrojom Petra Gufroviča, ktorý hrá na bicie, sa v klipe režiséra Martina Štelbaského objaví dievča. Podľa gitaristu Roba Kopinu bolo na celom projekte najzábavnejšie, no zároveň najkomplikovanejšie hľadanie spomínaných štyroch aktérov. Aj preto to skupine trvalo takmer mesiac. Ako prezradil Robo pre agentúru SITA, chlapci hľadali dvoma spôsobmi. Najprv si náhodne odchytávali "šikmookých" ľudí na Hlavnej ulici v Košiciach, no poväčšine natrafili na turistov. Nasledovalo listovanie v telefónnom zozname. "Obvolali sme košické stredné školy a takmer na každej sa objavil jeden človek, ktorý by mohol spĺňať naše kritériá," povedal o úspešnejšom spôsobe hľadania Robo, ktorého dablér vie ako jediný z klipu hrať na hudobnom nástroji aj v skutočnosti.

Nocadeň zostali v novom klipe verní interiérom, preto mladí Ázijčania vo veku 15 až 17 rokov natáčali v budove, kde má kapela skúšobňu. "Cítili sme sa ako pri nakrúcaní amerického tínedžerského filmu, kde študenti hrajú pre svojich spolužiakov," povedal o atmosfére gitarista Robo. Podobný názor má aj jeho brat a spevák Rasťo Kopina. "Idea klipu nám bola od začiatku jasná, chceli sme vytvoriť ilúziu mladej hongkonskej kapely, ktorá sa snaží preraziť vo svete šoubiznisu,“ povedal.

Pilotný singel Jackie Chan o ázijskom hercovi zo štvrtého albumu skupiny Nestrieľajte do labutí je podľa Roba Kopinu najveselšou vecou, akú skupina vo svojej osemročnej histórii nahrala. „Sami sme boli prekvapení, čo z nás vyliezlo, keď sme túto pieseň písali, na chvíľu som si pripadal ako Lou Reed v skladbe Walk On The Wild Side," uviedol. Ako dodal Rasťo, postavu Jackieho Chana si muzikanti vybrali preto, že "je dokonalým príkladom kladného hrdinu a jeho meno sa výborne rýmuje so slovom žien." Nový klip by sa mal na slovenských televíznych staniciach objaviť v priebehu dvoch týždňov.

