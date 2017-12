Ozzy Osbourne vydáva svoje obľúbené prespievané skladby

OZZYHO ALBUM UNDER COVER SA U NÁS ZAČNE PREDÁVAŤ V NOVEMBRI, TITULNÝM SINGLOM BUDE IN MY LIFE

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Spolu 14 najobľúbenejších skladieb Ozzyho Osbourna sa objaví na jeho najnovšom albume s názvom Under Cover. Spevák na platňu naspieval a umiestnil svoje najobľúbenejšie hity od interpretov ako The Rolling Stones, John Lennon, The Moody Blues, King Crimson a The Beatles. Album, ktorý sa u nás začne predávať v novembri, vyjde aj v dualdiskovej forme, teda na jednej strane ako CD a na druhej DVD. Ako titulný singel platne si Ozzy Osbourne zvolil hit od Beatles In My Life. Na pulty hudobných predajní sa dostane 14. novembra.

"Na rozdiel od mnohých iných ľudí som urobil to, že som sa pridržiaval melódie pôvodnej skladby, no okrem toho som tomu dodal poriadnu ozzyovskú tvár," povedal na adresu svojho singlu spevák. Podľa jeho slov pripomína nová verzia hitu coververziu Changes od skupiny Black Sabbath v podaní Osbourna a jeho dcéry Kelly, s ktorou v roku 2003 dobyli všetky hitparády. Pieseň In My Life už má aj svoj videoklip. Prostredníctvom troch minút a starších aj novších záberov z dosahovania kariéry klip údajne zobrazuje Ozzyho výnimočný život a neobvyklú hudobnú kariéru.