Ako sa Praha bavila v minulosti

Rozsiahla výstava zoznamuje návštevníkov so spôsobom, akým sa bavili Pražania vo svojom voľnom čase v období od konca18. storočia približne do konca prvej svetovej vojny.

Výstavu si môžete pozrieť v hlavnej budove Múzea hlavného mesta Prahy, Na Poříčí 52, denne okrem pondelka 9.00 - 18.00 a potrvá do 28. 2. 2006. Každý prvý štvrtok v mesiaci je otvorené do 20.00 za symbolické vstupné - korunu pre deti, študentov, rodičov s deťmi a seniorov. foto - www.kdykde.cz