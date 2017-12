BRATISLAVA 21. októbra (SITA) - Spevák skupiny Gladiator Miko Hladký dnes oslavuje 33 rokov. Podľa jeho slov po celý deň priebežne rozbaľuje balíčky od svojich známych a fanúšikov. Medzi inými dostal ...

21. okt 2005 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 21. októbra (SITA) - Spevák skupiny Gladiator Miko Hladký dnes oslavuje 33 rokov. Podľa jeho slov po celý deň priebežne rozbaľuje balíčky od svojich známych a fanúšikov. Medzi inými dostal aj plyšovú myš, ktorá chrápe na vankúši, no najviac si cení darček od moderátorky Rádia NAJ Karin Brodňanovej, s ktorou má dieťa. Blahoželala mu prvá, hneď po polnoci. "Maminka mojej dcérky Karin mi dala úplne krásny darček - rámik, v ktorom je odtlačok ručičky a nožičky našej Ninky," prezradil pre agentúru SITA Miko.

Dnešný oslávencov večer sa bude niesť v komornejšom duchu. Pozval si len pár najbližších priateľov. Pokračovanie je však naplánované na víkend. "Využijeme to, že sú v Slovenskom Grobe husacie hody a spojíme s nimi oslavu," spresnil spevák. Tohtoročné Mikove plány sú oproti minulosti podstatne miernejšie. Pred dvoma rokmi to skončilo tak, že sa spevák spolu s kamarátmi postrekovali vodou z hadíc na polievanie u neho na dvore. "Ešte stále mám pocit, že tá hranica dospelosti neprišla, pretože sa cítim ako nevybláznený chlapec," povedal Miko na margo toho, že 33. narodeniny by už mali byť "múdrymi Kristovými rokmi".