Dvojnásobnú laureátku Oscara S.Wintersovú prepustili po infarkte z nemocnice

21. okt 2005 o 19:33 TASR

Los Angeles 21. októbra (TASR) - Dvojnásobnú laureátku filmového Oscara, americkú herečku Shelley Wintersovú prepustili týždeň po infarkte myokardu z nemocničného ošetrenia v Los Angeles.

Jedna z najväčších žijúcich predstaviteliek charakterových postáv v hollywoodskych produkciách pochádza z East St. Louis v americkom štáte Illinois. V mladosti bola istý čas spolubývajúcou začínajúcej herečky Marilyn Monroeovej v New Yorku.

Prestížne ocenenie americkej Akadémie filmového umenia získala herečka s kariérou dlhou šesť desaťročí za kreácie vo filmoch A Place in the Sun (1951) režiséra Georgea Stevensa, Denník Anny Frankovej (The Diary of Anne Frank, 1959) taktiež režiséra Stevensa a A Patch of Blue (1965) režiséra Guya Greena.

Zdravotný stav Shelley Wintersovej, pôvodným menom Shirley Schriftovej, ktorá oslávila v auguste 85. (podľa iných zdrojov 83. narodeniny) dáva podľa lekárov dôvod na optimizmus.