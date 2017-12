Zomrel frontman formácie Captain Jack

22. okt 2005 o 18:32 TASR

Palma de Mallorca 22. októbra (TASR) - Frontman populárnej disco formácie Captain Jack, ktorá v uplynulých desiatich rokoch opakovane bodovala v európskych hitparádach a s ktorej nahrávkami sa predali milióny nosičov zvukových záznamov, zomrel dnes v meste Palma de Mallorca na následky krvácania do mozgu vo veku 43 rokov.

Umelec pochádzajúci z kubánskej Havany, vlastným menom Francesco Guterrez, ktorý vždy vystupoval v najrôznejších uniformách, sa iba v pondelok vrátil so synom z Miami na španielsky ostrov Malorka, kde ho postihla už druhá mozgová príhoda. Po krvácaní do mozgu upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Interpret, ktorý pred troma rokmi prežil mŕtvicu, trpel roky na vysoký krvný tlak, avšak údajne sa neliečil.

Captain Jack získal celkove 19 zlatých a platinových platní vo viacerých európskych štátoch, vrátane ČR, ale aj viaceré prestížne ceny a nominácie na ocenenia v nemecky hovoriacich krajinách. Najväčšími hitmi zosnulého boli Captain Jack; Soldier, Soldier; či Drill Instructor, jeho posledným singlom zostane titul Capitano.

