Zomrela legenda americkej džezovej scény Shirley Hornová

22. okt 2005 o 18:56 TASR

Washington 22. októbra (TASR) - Laureátka Grammy z roku 1998, legenda americkej džezovej scény Shirley Hornová zomrela vo štvrtok v rodnom Washingtone vo veku 71 rokov na následky komplikácií v súvislosti s ochorením na cukrovku. O jej úmrtí informovala s miernym oneskorením umelkynina gramofónová spoločnosť.

Klaviristka a speváčka upútala umením na klávesoch a charakteristickým, zastretým hlasom laikov i odborníkov už v 50. rokoch 20. storočia. Po dlhej umeleckej prestávke sa jej kariéra opäť rozbehla v druhej polovici 80. rokov.

Interpretka, na ktorej albume You Won't Forget Me (1990) si krátko pred úmrtím zahral aj jedinečný Miles Davis, získala v roku 1998 spomínané prestížne ocenenie za kolekciu s názvom I Remember Miles, album, ktorým zložila hold práve svojmu dlhoročnému mentorovi.

Shirley Hornová, ktorú svojho času porovnávali so Sarah Vaughanovou, Ellou Fitzgeraldovou, či Carmen McRaeovou a ktorú diváci videli na koncertnej scéne naposledy vlani v decembri, získala sedem nominácií na Grammy.

Päťnásobná laureátka ceny WAMMY (Washington area's music industry award), Ceny Billie Holidayovej francúzskej džezovej akadémie za album Close Enough for Love (1990) a mnohých ďalších ocenení, vrátane víťazstiev v anketách kritikov Downbeatu a ďalších periodík v kategórií džezových vokalistov, sa v roku 1996 stala členkou džezovej siene slávy. Vlani ju National Endowment for the Arts ocenila titulom majsterka džezu.

