V Pezinku sa začal divadelný festival českého humoru

22. okt 2005 o 22:18 TASR

Pezinok 22. októbra (TASR) - Hrou Josefína v prevedení mladoboleslavského Mestského divadla sa dnes slávnostne začal v Pezinku divadelný festival To najlepšie z humoru na českej scéne.

Priaznivci javiskového umenia si prídu na svoje každý deň až do 29. októbra. Môžu sa tešiť na zábavu so Žiškovským divadlom Járy Cimrmana, kde účinkuje známy Ladislav Smoljak a ďalší herci. Eliška Balzerová je hlavnou predstaviteľkou v hre zo súčasného Londýna Môj báječný rozvod, Bára Hrzánová exceluje v inscenácii Hrdý Budžes, kde sa predstaví aj speváčka Miluška Voborníková. Jana Hrušínskeho, Libušu Šafránkovú či Josefa Abrháma možno vidieť v diele Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same. Divadlo Bolka Polívku s Kamilou Magálovou a ďalšími slovenskými hercami reaguje na aktuálne dianie v hre Reality show a Miroslav Donutil predvedie svoju One Man Show. O záver festivalu sa postarajú Jan Vodňanský s Danielom Dobiášom s kabaretným pásmom Globálni Vestpocketka.

Festival sa koná v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, nad ktorým majú záštitu obidvaja noví ministri kultúry.

"Piate výročie festivalu sme spestrili súťažou divákov o najkomediálnejšieho herca a najlepšiu inscenáciu," uviedla pre TASR jeho riaditeľka Zuzana Horová, pezinská rodáčka žijúca od roku 1994 v Prahe.