Členovia skupiny ABBA sa môžu tešiť z ďalšieho prvenstva

23. okt 2005 o 16:29 TASR

Kodaň 23. októbra (TASR) - Hit Waterloo švédskej skupiny ABBA - víťazná pieseň Veľkej ceny Eurovízie z roku 1974 - je najpopulárnejšou skladbou v polstoročnej histórii tejto pesničkovej súťaže.

V sobotu večer o tom rozhodli milióny televíznych divákov a odborné poroty členských krajín EBU počas takmer trojhodinového galavečera, ktorého dejiskom bola pri príležitosti jubilea súťaže hala Forum v dánskom hlavnom meste Kodaň.

Druhým najväčším hitom, ktorý vzišiel z eurovíznej súťaže, sa stala skladba Nel Blu Di Pinto Di Blu talianskeho skladateľa a speváka Domenica Modugna, známejšia na celom svete ako Volare.

Tretiu priečku si vybojoval jediný trojnásobný víťaz súťaže Johnny Logan z Írska, ktorého mohli aj návštevníci Bratislavskej lýry, a to s jednou zo svojich víťazných skladieb Hold Me Now.

Tentoraz neboli hlasujúci nijako limitovaní, takže na rozdiel od každoročnej súťaže mohli odovzdať hlasy aj skladbám z vlastnej krajiny.

Počas galavečera sa síce na scéne neobjavili najväčšie hviezdy, ktoré dala eurovízna súťaž hudobnej scéne - ABBA, Céline Dionová či Cliff Richard, tvorcovia šou s názvom Congratulations však mohli kombinovať zábery moderných tanečných kreácií zo scény s archívnymi ukážkami, či živé vystúpenia vokalistov, vrátane hosťa Ronana Keatinga, a tanec v podaní írskej formácie Riverdance.

Prítomných asi 8000 divákov potešili živými vystúpeniami niekdajší víťazi súťaže: nórske duo Bobbysocks, Dana International z Izraela, dánski Olsen Brothers, posledná francúzska víťazka súťaže Marie Myriamová, najmladšia víťazka súťaže vôbec Sandra Kimová, ktorá v roku 1986 triumfovala v belgických farbách vo veku necelých 14 rokov, Anne-Marie Davidová, jedna z víťaziek z Luxemburska (1973), ale aj vôbec prvá víťazka Veľkej ceny Eurovízie - dnes 79-ročná Lys Assia, ktorá získala v roku 1956 víťazstvo pre Švajčiarsko. V Kodani nechýbala ani prvá turecká víťazka súťaže Sertab Erenerová a tohtoročná grécka triumfátorka z Kyjeva Helena Paparizou, ktorej skladbu My Number One hlasujúci vybrali dokonca do finálovej päťky. Tú doplnila ešte skladba Save Your Kisses For Me britskej skupiny Brotherhood of Man.

Do TOP 5 sa pritom z vybranej štrnástky skladieb nedostali Congratulations Cliffa Richarda (8. miesto), Ein biscchen Frieden nemeckej speváčky Nicole (7. miesto), domáci favoriti Olsen Brothers a ich víťazná pieseň z roku 2000 Fly on the Wings of Love (6. miesto), ani Céline Dionová a jej víťazný titul Ne partez pas sans moi (11. miesto).

V programe nechýbali ukážky najkurióznejších scén z dejín súťaže, vystúpení najpríťažlivejších ženských i mužských interpretov, vrátane Julia Iglesiasa, či tanečných a kostýmových kreácií. Galavečerom sprevádzala Katrina Leskanichová a Renars Kaupers. Moderátorka spievala s formáciou Katrina and the Waves víťaznú skladbu súťaže v roku 1997 (Love Shine a Light) a jej partner obsadil zasa so skupinou Brainstorm o tri roky neskôr bronzovú priečku. V roku 2003 si na domácej pôde v lotyšskej Rige vyskúšal aj moderovanie celej súťaže.